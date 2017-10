Két hete jelent meg a Middle-earth: Shadow of War

A kritikusok tetszését elnyerte

Most pedig az is kiderült, mire számíthatunk a továbbiakban

Két új ork törzs érkezik: a Slaughter és az Outlaw

A Blade of Galadriel kiegészítőben egy orgyilkos bőrébe bújhatunk

A Desolation of Mordor pedig rouge-like kampány móddal érkezik

Már jó két hete megjelent a Middle-earth: Shadow of War, a Warner Bros. pedig nem is várt tovább, inkább leleplezte, hogy milyen extra tartalmakra számíthatunk a következő hónapokban. A bejelentéshez egy pofás videó is jár, melyben tételesen végigveszik, mi vár ránk az egyes DLC-kben, végül pedig a megjelenési dátumokat is felvillantják.