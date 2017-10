A Middle-earth: Shadow of War az első kritikák alapján igen jó lett

Most jelent meg a játék, kaptunk egy utolsó utáni trailert

A Middle-earth: Shadow of War nem csak nagy és szép, hanem jó is, legalábbis az eddigi kritikák alapján. Ha rám hallgattok, inkább beszerzitek a PC Guru aktuális számát, melyben már olvashatjátok McMacko négy oldalas kiruccanását Mordor sötét mezejére - ami nem is olyan sötét, de legalább háromszor akkora, mint elődje volt. Talán túl sokat nem árulok el azzal, ha azt mondom: nem csak zombikból, de orkokból sem lehet eleget levágni, de rothadó pajtásaikkal ellentétben ők ügye mindenre emlékeznek.