A Monolith legújabb akció-kalandjátéka nem fél kihasználni azt az előnyt, ami abból ered, hogy csak a legfrissebb konzolokra fog megjelenni. A stúdió egyik alkalmazottja, Michael de Plater, arról nyilatkozott, hogy nem csak a nemezisrendszeren és a többjátékos elemeken dolgoztak az elmúlt években, hanem egy hatalmas és változatos térképet is összeraktak, és így a Shadow of War háromszor akkora lehet, mint a Shadow of Mordor.

Plater szerint az elmúlt három év jó részét arra fordították, hogy a folytatásban egy minél nagyobb és jobb játékot hozhassanak el nekünk. Külön dolgoztak a történet minőségén és érzelmi töltetén is, így a tovább finomított nemezisrendszernek hála olyan ellenfeleket szakadnak a nyakunkba, akiket imádunk majd utálni. A Middle-earth: Shadow of War jövő hét kedden jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, de a mobilokra kiadott ingyenes játékot akár már most is kipróbálhatjuk, hogy addig is menjen valamivel az idő.