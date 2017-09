Jó két hónapja reppent fel először a hír, hogy a Shadow of Warban helyet kapnak a mikrotranzakciók, noha maga a játék teljes árú alkotásként kerül majd a boltok polcaira. Mint akkor megtudhattuk, a jelenlegi koncepció szerint különféle fegyvereket, serkentőket és ork szövetségeseket vásárolhatnak maguknak azok, akik fel akarják pörgetni az előrehaladásukat. Az ötlet nem talált felhőtlen fogadtatásra a játékosok között, de most Bob Roberts megnyugtatott mindenkit, hogy a mikrotranzakciók nem lesznek ráerőltetve senkire.

A játék vezető tervezője szerint szó sincs arról, hogy a Shadow of Warban csak akkor lehet majd előre haladni, ha fizet az ember. Mint mondja, a mikrotranzakciókat direkt úgy lőtték be, hogy a program teljesen élvezhető legyen nélkülük is, az extrák vásárlása így csupán egy opció azoknak, akik valamiért gyorsabban akarnak végezni az orkokkal. Roberts az interjú végén azt is megemlítette, hogy azért szívesen venné, ha a játékosok a Shadow of War más aspektusairól is elmondanák a véleményüket.