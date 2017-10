Újabb hét, újabb játékmegjelenések. Ezen a héten viszont nem lesz sok új játék a piacon, ugyanakkor mindhárom cím kiemelkedő a maga nevében. Lássuk is, hogy mivel játszhatunk a jövő hét folyamán.

Arktika.1

Mikor: október 10.

október 10. Mire: Oculus Rift

A Metro-sorozatot jegyző 4A Games új játéka az Oculus Riftre megjelenő Arktika.1 című online FPS. A programnak egy közös vonása van a Metrókkal: ez is az apokalipszis után játszódik Oroszországban, csak itt a második jégkorszak köszöntött be, és többségében itt is szörnyekkel gyűlik meg a bajunk, amikkel zárt helyeken küzdhetünk meg.