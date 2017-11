Eme rendszer alapvetően egész ötletes. A rendszer neve: Video Game Stream vagy VGS és tulajdonképpen a Halo 3-ban vagy a Call of Duty: Black Opsban lévő mozi mód továbbgondolása. A VGS ugyanis játék közben létrehozna úgynevezett game logokat, ami mindenféle bejegyzést tartalmaz: nehézségi szint, használt eszközök, skinek, stb. Tulajdonképpen a játékunk részletes naplózásáról van szó, amit aztán utólag még módosíthatunk is, például megjegyzéseket tehetünk.

Aztán ezt a game logot elküldhetjük a barátunknak, aki betöltve egy az egyben ugyanazt játszhatná végig, amit mi. Szóval afféle végigjátszás videót kreálna a VGS, csak ez nem a Youtube-on menne, hanem a játékban futna. Hogy jön ide a mikrotranzakció?

No úgy, hogy a game logokban benne vannak azok a dolgok is, amiket a játékos vásárolt. A szabadalmi leírás alapján a rendszer futás közben kiemeli ezen termékeket a nézőnek, és átalakulnak hotspottá, amire rákattintva azonnal megvásárolható az adott skin, fegyver, távcső, nyúlláb kulcstartó. Sőt, ha a játék valódi termékek reklámját is tartalmazza, azok is kiemelté és hotspottá válnak.

A VGS tulajdonképpen egész jól működhetne a mai világban, hiszen nem csak a vásárlást könnyíti meg, de emellett a game logok jóval kisebbek, mint egy videó, és tulajdonképpen fele annyi munka sem lenne velük, így könnyebb lenne a végigjátszások csereberéje. Ráadásul az egész remekül belepasszol a szociális média közegébe, ahol a célközönség éli mindennapjait.