Az Ancestors: The humakind Odyssey már jópár éve készül

Egy vérbeli akció-kalandjáték lesz, mely az emberiség hajnaláig vezet vissza

Az Ancestors: The Humankind Odyssey két éve lett bejelentve hivatalosan, azóta szépen csendben zajlott a Patrice Desilets nevével fémjelzett játék. Most a Reboot Develop 2017 során többet is elárult készülőfélben levő projektjéről, itt tudtuk meg azt is, hogy az eredetileg epizodikus megjelenésre tervezett program túlnőtte a kezdeti elképzeléseket.