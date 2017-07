Emlékeztek az Anthem E3 2017-es bemutatójára ? Nos, pár napja a Sony Youtube-csatornájára is kikerült a kis híján hétperces videó, amiben megnézhetjük, hogyan is fest a Bioware online mókára kihegyezett TPS-e. Ezzel nincs is gond, nem baj, ha több csatornán is fellelhető jó minőségben, és bizony a Sony 4K-ban kínálja a műsort.

Az égés ott kezdődik, hogy ez teljesen ugyanaz a videó, amit a Microsoft konzolján mutogattak, egyetlen apró eltéréssel: valaki az Xbox One kontroller kiosztási sémájára ráretusálták a PS4 DualShock kiosztását. Persze nyilván a Sony nem akart a saját csatornáján az Xbox One X-re utaló szimbólumokat, de azért na… Ez akkor is nagyon ciki. A fenti képen is jól látható, mi a bibi, de ha valaki élőben is meg akarja nézni, akkor a lenti videót 4K-ban játssza le 4:37-től, 0,25-ös sebességgel.