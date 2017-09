Az Ubisoft már tavaly szeptemberben bejelentette, hogy késik a program, de a várakozásoknak hivatalosan is vége: pár héten belül megjelenik a The Fractured but Whole alcímű új South Park játék, amiben saját szuperhőst alakíthatunk, hogy harcoljunk a bűnnel. A sorozatra jellemző politikai inkorrektség, mocskos szövegek természetesen ebben a játékban is megjelennek. Október 17-én boltokba kerül a PC-re, PS4-re és Xbox One-ra érkező program, a hírhez természetesen érkezett egy trailer is, csekkoljátok gyorsan!