Újabb játékkal rukkol elő a PlayerUnknown's Battlegrounds fejelsztője, a Bluehole. Az Ascent: Infinite Realm egy MMORPG lesz, ami egy felfedeznivalókban gazdag cyberpunk-fantasy világban fog játszódni. A készítők felszíni és légi akciókat is elképzeltek, de a trailer alapján a sárkányok, a hatalmas lépegetők, a gépfegyverek és a varázslók sem maradnak ki.

Mi több, szabadidős sportoknak is hódolhatunk majd, úgymint a „sárkányrepülőzés” olyan szárnyakon, mint amilyen Falconnak van a Marvel-filmekben, de pecázhatunk is majd, sütögethetünk vagy akár a levegőben csónakázhatunk kedvenc vitorlás hajónkkal. Ez se elég? Akkor mit szóltok ahhoz, hogy még kedvenc hibrid háziállatunkat is megtervezhetjük? Szárnyas-szarvas oroszlán? Esetleg egy medvedisznóember?

Az Ascent: Infinite Realmet 2018-ban akarja kiadni a Kakao Games, azt viszont még nem árulták el, milyen platformra érkezik, bár feltehetően kijön a PC-re, a PS4-re és az Xbox One-ra is.