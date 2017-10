Hónap végén esedékes az Assassin's Creed Origins megjelenése, a Ubisoft pedig megállás nélkül ontja magából a trailereket. Az egyiptomot körbejáró oktatómódra addig még várnunk kell, addig maradnak a trailerek. Most egy újabb, a játék motorjával készült videón csodálhatjuk meg Egyiptomot, na persze nem maradhatnak el két műemlékek megmászása közt a lassított felvételekkel operáló akciójelenetek sem.

Az Asssassin's Creed Origins, ahogy a neve is utal rá és már egy jó ideje tudjuk, egy eredettörténet lesz, mely az Orgyilkosok Testvériségének születését mutatja be. Történetünk hőse Bayek az utolsó Medjay (vagy Magi, ha úgy tetszik), aki testőrként védelmezi Egyiptom trónfosztott fáraóját, Kleopátrát. A történelemkönyvekből tudjuk, hogy ez az időszak a Birodalom összeomlását is magával hozta, a játék pedig ebbe a zűrzavaros időszakba kalauzol minket, és teszi meg Bayeket az Orgyilkosok Testvérisége alapítójának.