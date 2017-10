A mai világban már egyáltalán nem ritkák a több tíz gigabyte területet foglaló játékok, és nagyon úgy néz ki, hogy az Assassin’s Creed Origins is közéjük fog tartozni. Mint kiderült, az Ubisoft ősszel érkező címe pontosan 42.3 GB-ot foglal majd el Xbox One-on. Fontos kiemelni, hogy ez csak az alapverzió mérete, az Xbox One X 4K textúráit ebbe még nem számolták bele.

Mindez persze nem is csoda, hiszen az Ubisoft többször is kijelentette már, hogy az Assassin’s Creed Origins egyszerűen hatalmas lesz. Eddig főleg a Black Flag játékterét emlegették, mondván, ezt is akkorára készítik, csak kevesebb vízzel és több szárazfölddel, de azóta már érkeztek ennél bátrabb nyilatkozatok is, David Burroughs szerint gyakorlatilag az egész ókori Egyiptomot belepakolták a programba.