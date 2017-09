Mostanában elég sok mindenen dolgozik a Microsoft

Ezek közül az egyik az Intelligent Delivery, mely az Xbox játékok méretét fogja csökkenteni

A kivitelezésben a cégóriás a fejlesztők együttműködésére is számít

Igencsak aktív mostanában a Microsoft, ha az Xboxról van szó. Először az E3-on mutatták be az addig csak Project Scorpio fedőnéven emlegetett Xbox One X-t, most pedig azt pedzegetik, hogy a közeljövőben hogyan optimalizálnák a játékok méretét. Állításuk szerint az egyelőre csak Intelligent Deliveryként emlegetett technológia jelentősen csökkenteni fogja az egyes programok méretét, és így a letöltésükhöz szükséges időt is, azonban ahhoz, hogy az elképzelés működni tudjon, feltétlen szükségük van a fejlesztők segítségére is.