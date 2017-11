Másfél hónappal ezelőtt jelentette be a Koei Tecmo az Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings című játékot, ami PC-re, PS4-re, PS Vitára és Nintendo Switchre jelenik meg. Egyelőre nem lehet róla sokat tudni, csak azt, hogy visszatérnek az előző részek szereplői, és hogy ezúttal egy ikerpárt kell irányítani, akiknek egy céljuk van: a vidék legjobb alkimista műhelyét akarják irányítani.

Az új játék valószínűleg 2018 első negyedévében jelenik meg, most pedig érkezett egy rövid játékmenet-video is, ami megmutatja azt, hogy a Gust megtartotta a nyitott világot, és az eddig bevált formulát. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy a trilógia befejező epizódja is tartalmazni fog újdonságot, ahogy az Atelier Firis is tartalmazott az Atelier Sophie-hoz képest.