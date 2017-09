Az Atelier Sophie és az Atelier Firis remek szerepjátékok voltak, a Tecmo Koei pedig jövőre kiadja a Mysterious trilógia következő részét, aminek címe Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings. A 2018-as megjelenés a sorozat születésének 20 éves évfordulója is egyben, így a Gustnak ezúttal nemcsak egy remek, de kiemelkedő játékot kell alkotnia.

A történet szerint a lányok apjuk mellett dolgoznak annak alkimista műhelyében, de a papának nincs nagy tehetsége, így nem is gyakran jönnek ügyfelek hozzájuk. Egy nap azonban felfedeznek egy különleges festményt, amit megvizsgálva elkezdődnek a kalandok... Visszatérnek régi és szeretett szereplők is, így az új játék kapcsolódni fog a trilógia korábbi részeihez. Egyelőre ennyit lehet tudni, a program PC-re (Steam), PS4-re és Nintendo Switchre fog megjelenni, valamikor a következő év folyamán.

Természetesen érkezett egy trailer is, nézzétek meg aztán mondjátok el, mit gondoltok róla.