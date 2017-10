Eltávolodik a VR világától a CCP Games

Az izlandi stúdió két irodáját is bezárja, mely VR fejlesztéssel foglalkozik

Innentől kezdve PC- és mobiljátékokra akarnak fókuszálni

A virtuális valóság helyzete a videojáték-iparon belül enyhén szólva is képlékeny még. Bár már bejelentették többek között a Doom vagy épp a Fallout 4 VR változatát is, a technológia térhódítása nem zajlik épp zökkenőmentesen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy nemrég az egyik legnagyobb VR fejlesztőként számon tartott CCP Games is úgy döntött, hogy inkább a PC- és mobiljátékokra akar fókuszálni.