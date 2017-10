A HTC VR szemüvegei kifejezetten sikeresen nyitottak , azonban a kezdeti érdeklődés hamar lanyhulni kezdett, többek között a magas ár miatt. A tajvani cég reagált is, augusztusban bejelentették, hogy 900 euró helyett 600 dollárt kérnek a Vive-ért, most pedig mindezt megfejelték azzal, hogy az október másodika után eladott példányokhoz ajándékba adják a Fallout 4 VR változatát.

„A játékban hihetetlen nagy tartalom található, helyek, karakterek és küldetések százaival találkozhatunk majd a VR verzióban. Valami ilyesmi élményt szeretnénk nyújtani a VR játékos közösségnek. Izgatottak vagyunk, hogy ezt a remek játékot átadhatjuk minden új Vive tulajnak, és alig várjuk a decemberi megjelenést.”

Nyilatkozta Joel Breton a Vive Studiostól egy közleményben.

Azt viszont fontos megjegyezni, hogy bár az akció már most is él, a játékkal magával csak a decemberi megjelenés után tudunk majd játszani, hiába rohanunk akár most a boltba a tajvaniak VR szemüvegéért.