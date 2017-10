Amióta 2011-ben megjelent a Skyrim, az Elder Scrolls rajongók egyre csak várják a sorozat következő részének bejelentését, mindhiába. Míg az ötödik epizód lassan már minden elérhető konzolra megjelenik, addig a Bethesda mintha egyszerűen megfeledkezett volna a hatodik etapról. Pete Hines már júniusban is kijelentette , hogy nem akarnak csupán a sikerszériáikkal foglalkozni, de most újra nyilatkozott a témában, ezúttal valamivel beszédesebben.

A Bethesda marketinges főnöke kifejtette, hogy természetesen tudnak a rajongók igényeiről, azonban nem hagyhatják, hogy pusztán ezek alakítsák a stúdió stratégiáját. Mint mondja, náluk elsősorban művészek és kreatív emberek dolgoznak, akiket egyszerűen nem lehet folyamatosan ugyanazon a sorozaton dolgoztatni. Érvelése szerint egy csomó remek játék (például a Last of Us) nem jöhetett volna létre, ha a fejlesztőik görcsösen ragaszkodnak ahhoz a címhez, amivel először befutottak. Persze azt is érdemes észben tartani, hogy egy korábbi nyilatkozata alkalmával Pete Hines leszögezte, hogy a The Elder Scrolls VI el fog készülni, csak sajnos nem mostanában.