A Pearl Abyss a múlt héten jelentette be, hogy fantasy MMORPG-jéből, a Black Desert Online-ból immár 530 ezret adtak el Steamen, és 7,65 millió regisztrált felhasználóval bírnak, ami meglehetősen szép teljesítmény. Ekkor említették meg azt is, hogy jön az ingyenes Kamasylvia kiegészítő első fele, de akkor még csak annyit mondtak, hogy „hamarosan”.

Nos, a hamarosan szinte a küszöbön van, merthogy ma Twitteren bejelentették, hogy a Kamasylvia szeptember 27-én érkezik meg. A kiegészítőben új küldetések lesznek, újabb háttéranyagokat kapunk a Dark Knightokhoz and Rangerökhöz, illetve egy új helyszínre, az Old Wisdom Tree-re is ellátogathatunk.

Úgy néz ki, nincs szintlimit, bármikor elkezdhetjük a kiegészítőhöz járó küldetéseket, bár a Pearl Abyss utalt arra, hogy minél magasabb szinten áll a karakterünk, annál jobban járunk.