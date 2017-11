A BlizzCon 2017 első nagy bejelentése a StarCraft 2-t érintette. A Blizzard vezérigazgatója, Mike Morhaime árulta el, hogy a játék november 14-ével free-to-play modellre vált. Mit is jelent ez?

Nos, a Wings of Liberty teljes kampánya ingyenessé válik, de ha ez már meglenne, akkor az ingyenesség a Heart of the Swarmra válik érvényessé. Ugyanígy ingyenessé válik a játék teljes többjátékos módja, beleértve a co-op commandereket 5. szintig.