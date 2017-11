Klasszikus szervereket indít a Blizzard

Ezeken a World of Warcraft eredeti változata fut majd

Hogy mikor indulnak el, azt még nem tudni

És igen, a Blizzard nem hagyta cserben a World of Warcraft rajongókat, nem csak a klasszikus szervereket jelentették be, de a játék hetedik kiegészítőjét is, a Battle for Azeroth-ot, ami két videót is kapott, ebből az egyik az opening cinematic videó.