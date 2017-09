Megjelent a Retribution DLC PS4-re

PC-re és Xbox One-ra egy hónappal ezután jön

Négy új multiplayer és egy új zombis pálya van benne

Része a Season Passnak

A Retribution DLC megjelenésével hivatalosan is elbúcsúztunk a Call of Duty: Infinite Warfare-tól, és egyben a modern vagy ultramodern hadviselés korszakától is. Bizony, most egy időre nem lesznek modern fegyverek, exoskeletonok és űrhajók, hanem visszatérünk a múltba, hiszen a Call of Duty: WWII a sorozat gyökereig vezet vissza minket: a második világháborúba.