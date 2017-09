Egy darabig nem tér vissza a Call of Duty a jövőbe

Nagy az esély rá, hogy a második világháborút is kihasználják még

Más történelmi korszakok is szóba jöhetnek a jövőben

A Call of Duty nagyon sokáig használta a második világháborút szintérül, aztán egyszer csak elindult a jövőbe, megjártuk a hidegháborút, a jelenkor hadszíntereit, végül kikötöttünk a közel s távoli jövőben is. Aztán most egy elegáns kanyarral visszatérünk a gyökerekhez a a Call of Duty: WWII-val, és újra a második világégés poklába ugorhatunk fejest.