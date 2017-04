Call of Duty: Modern Warfare Remastered négy klasszikus, multiplayer pályával bővült

14,49 euróba, azaz nagyjából 4500 forintba kerül a DLC

Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered teszt

Immár PC-n is elérhető Call of Duty: Modern Warfare Remasteredhez a 14,49 euróba, azaz nagyjából 4500 forintba kerülő Variety Map Pack, ami a múlt hónap folyamán jelent meg PlayStationre, és az eredeti Call of Duty 4: Modern Warfare négy klasszikus pályáját hozza el a játékosoknak.