A Relic nem adja fel a Dawn of War 3 támogatását, az Endless War frissítésének keretében számos újdonságra számíthatunk. Három újabb, Elit egység kerül a játékba, melyeket három vadonatúj pályán ki is próbálhatunk – kapunk továbbá összesen öt feloldható skint hozzájuk és régebbi katonáinkhoz. A bétában szerzett tapasztalatok és a megjelenés óta sok változtatáson átesett már a játék, a koponya (játékbeli valuta) gyűjtögetése már a múlté, az összes elit egység elérhető mindenki számára.

A jelenleg is vegyes felhasználói értékelések ne tévesszenek meg senkit - bár tény, hogy a játék nagyot változtatott jól bevált rendszerén és ez sokaknak nem tetszik - inkább mindenki ítélje meg maga, a játékot, erre adott is a lehetőség. Most ugyanis egészen vasárnap estig ingyenesen kipróbálható a játék, és ha megtetszik amit látsz, egy kellemes 50%-os leárazás keretében beszállhatsz a végtelen háborúba.