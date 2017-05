A Death Strandinget tavaly jelentették be

Azóta két trailer jött ki hozzá

Még mindig nem tudunk semmit a játékról

Továbbra is kezdeti fázisban van a fejlesztés

A tavalyi E3-on mutatták be Kodzsima Hideo új játékát, a Death Stranding, ami annak ellenére váltott ki hatalmas sikert, hogy a játékból semmit sem láttunk, és nem is hallottunk, merthogy semmit sem mondtak róla. És azóta is a legérdemibb dolog a Death Strandinggel kapcsolatban egy második trailer volt, amiben Mads Mikkelsen és Guillermo del Toro kapott szerepet.