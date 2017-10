A Detroit: Become Human 2018-ban jelenik meg

PS4-exkluzív címről van szó

A játék kulcsrésze, hogy minden szituációnak több megoldása van

A Detroit: Become Human sem tagadhatná le, hogy a Quantic Dream terméke. A döbbenetesen élethű grafikán túl ez is inkább lesz interaktív film, mint játék, ráadásul a legtöbb szituációt itt is számtalan különböző módon élhetjük át – állítólag háromszor több lehetőségünk lesz, mint a Heavy Rainben volt.