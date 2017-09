Váratlan bejelentés volt, hogy a Doom a karácsonyi időszakban Nintendo Switchre megjelenik. A konzol fejlesztői számtalanszor elmondták, hogy a Switch képes futtatni az igazi, AAA kategóriás játékokat is. Nos, úgy tűnik, hogy igazuk lett, mert a Doomot a Digital Foundry elemző zsenijei már ki is próbálták, és szokásuk szerint be is számoltak róla, egy kellemesen hosszú, 11 perces videóban.

A sajtónak tartott bemutatón a játék 30 FPS-el futott, ugyanakkor ez az érték más területeken gyengébb eredményeket produkált: a grafika gyengébb lett, és a textúrák nem olyan élesek, utóbbit a legalacsonyabb PC-s beállításokkal lehet összevetni. A teljes elemzést itt lehet elolvasni. A szerző értékelésében megjegyzi, hogy a Doom ennek ellenére jó élményt ad, még a konzol hardveres felépítéséhez képest is.