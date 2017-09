De most itt az idő, hogy a pokol visszatérjen ide is, merthogy az ünnepi szezonban jön a 2016-os Doom Switch változata – jelentették be a Nintendo Directen. Ráadásul néhány kivételtől eltekintve megegyezik majd a PC-s és konzolos változatokkal. A különbség pedig a többjátékos módot érinti.

Egész pontosan, a dobozban csak a Doom egyszemélyes kampánya lesz, a többjátékos módot és a már megjelent DLC-ket külön tölthetjük majd le. Természetesen, ez csak a fizikai kiadásra vonatkozik, a digitális változat minden alkotóelemét tartalmazza a Doomnak.

Illetve teljes mértékben hiányozni fog a Switch változatból a SnapMap mód, amellyel a játékosok pályákat hozhatnak létre és oszthatnak meg a közösséggel, ezt az Engadget erősítette meg.