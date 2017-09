Bruce Straley régóta munkatársa a Naughty Dognak

Az Uncharted és Last of Us játékok létrejöttében is kulcsszerepet játszott

Bruce Straley 1999-ben csatlakozott a Naughty Doghoz, akkor még a Crash Team Racing textúráiért volt felelős, művészként azokon dolgozott. Aztán sorban mászta a szamárlétra fokait, míg végül társrendezőként a The Last of Us és Uncharted 4 játékok fölött bábáskodott. Most, 18 év után azonban úgy döntött, otthagyja a stúdiót.