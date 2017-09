Januárban az Elite: Dangerous játékosai közül jó páran arról számoltak be, hogy valami kirántotta őket a hipertérből és hajójuk egészen addig mozgásképtelenül lebegett, amíg egy hatalmas, virágszerű lény be nem fejezte a szkennelésüket. Az egyik játékos meglehetősen félelmetesnek írta le az élményt, pláne úgy, hogy akkor éppen VR-ban játszott.

A visszatérésük pedig immár teljesen hivatalos, hiszen a The Return-re keresztelt 2.4-es frissítéshez kiadott trailerben egyértelműen az egyik ilyen lény szerepel, és gyorsan bebizonyítja, hogy nem szép dolog zargatni.

Júniusban aztán különböző bolygók felszínén hatalmas idegen struktúrák jelentek meg, és ekkor már mindenki biztosan tudta, hogy ezeknek a thargoidokhoz van köze. Eme lények nem ismeretlenek az Elite-sorozatban, hiszen először az 1995-ös Frontier: First Encountersben jelentek meg.

A szeptember 26-án érkező The Return-ben újradebütáló thargoidokról hosszabban is beszéltek a készítők egy élő stream keretében, amiben meg is csodálhatjuk a hatalmas teremtmények egyikeket.