Ebbe a harcrendszerbe enged némi betekintést a programhoz kijött legújabb trailer is, ami már a játékmenettel is foglalkozik egy kicsit. Mint a videón is látható, ellenfeleinkről előbb bizony le kell vernünk a páncélt, csak utána csonkolhatjuk le a fedetlenül maradt végtagjukat. Ha pedig eléggé legyengítettük az ogrét, már csak fel kell másznunk a fejéig, és be is vihetjük a végzetes csapást. Persze nem árt figyelni: ahogy a trailerben is látható, a monstrumok ritkán járnak egyedül, így először az őket kísérő apróbb szörnyekkel is végeznünk kell. Az Extinction pontos megjelenési dátumot még nem kapott, jelen álláspont szerint 2018 elején érdemes rá számítani.