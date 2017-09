A Microsoft bejelentette, hogy a soron következő Őszi Alkotói Frissítés október 17-i kezdettel kerül kigörgetésre, de a türelmetlenebbek szokás szerint megjelenéskor frissíthetnek a Frissítési Segéden keresztül. Számos egyéb újítás mellett a Game Mode is változtatásokon esik át, és az ígéretek szerint a számítógépünk teljes erejét a játékok futtatására fordíthatja, akárcsak egy Xbox játékkonzol.

„Az Őszi Alkotói Frissítéssel átalakítjuk a Game Mode-ot, mely így a játékok számára lehetővé teszi, hogy a számítógép minden erőforrását kihasználja, akár egy Xbox konzol. Ennek demonstrálására egy egész sor remek Play Anywhere játék is érkezik, mint a Cuphead, Forza Motorsport 7, Super Lucky's Tale és a Middle-earth: Shadow of War” - áll a Microsoft közleményében.

Bár egyelőre nem támasztották alá számokkal, hogy pontosan mekkora előrelépésről is beszélhetünk a Game Mode előző iterációjához képest, reméljük ezúttal nem csak az alsó- és alsó-közép kategóriás gépek látják hasznát a funkciónak.