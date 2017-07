Készülőfélben volt a hatodik Five Nights at Freddy's

De Scott Cawthon inkább abbahagyta a munkát

Túl nagynak érzi az elvárásokat

Már nem élvezi a munkát

Viszont nem hagy fel a játékfejlesztéssel

Scott Cawthon az utóbbi hetekben több nyomot is elhintett, ami arra utalt, hogy készül a hatodok Five Nights at Freddy’s. Most végre elismerte ezt, de egyből le is lombozott mindenkit, mert bejelentette: nem fog elkészülni a hatodik felvonás. Az ok egyszerű: nem akarja megcsinálni.