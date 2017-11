A Foxhole Early Access cikk a PC Guru 2017/09-es számában jelent meg.

A mai generációk egy része számára a háború csak játék. A világ szerencsétlenebb felének és az idősebb embereknek azonban valóság: pincékben, bunkerekben bujkálva várták és várják a tűzpárbajtól, lövésektől, robbantásoktól mentes perceket, hogy kimehessenek a por- és füstlepte felszínre, élvezve a pillanatnyi nyugalmat. Ennek ellenére az ilyen stílusú programok léte megkérdőjelezhetetlen, ráadásul hihetetlen népszerűségnek örvendenek évtizedek óta: a Medal of Honor, a Call of Duty, a Battlefield évről évre hatalmas pénzt hoz fejlesztőnek-kiadónak egyaránt (na, jó, a Medal of Honor az utóbbi időben nem nagyon…). De mi van akkor, ha egy kicsi, független fejlesztő dönt úgy, hogy egy olyan címet alkot meg, ami főleg a realizmusra helyezi a hangsúlyt, egy teljesen szokatlan nézőpontból mutatva be a küzdelmeket? A Clapfoot ezt tűzte ki célul, és az eddigi, a Foxhole-ra adott visszajelzések azt mutatják, hogy ezt a célt sikerült is elérni.