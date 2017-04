Az már biztos, hogy Playstation 4 konzolra is érkezik a Witcher kártyajátéka, a Gwent, és logikus lépésnek tűnhet az elképzelés, miszerint a CD Projekt Red mobilokra is elhozná, hiszen a konkurens Hearthstone és a The Elder Scrolls Legends szintén rendelkeznek mobil változattal. Bár a játék egyelőre még csak béta állapotban leledzik, nemrég kibővült a nilfgaardi csapatokkal, mintegy előszeleként annak, hogy a lengyeleknek komoly terveik vannak a Gwent jövőjét illetően.