A Blizzard játékában van lehetőség kártyákat gyűjteni ingyen is , de akár fizetve is. Természetesen mindkétféleképpen véletlenszerűen kapjuk a kártyákat a pakliból, de akár Arcane Dust felhasználásával készíthetünk is magunknak saját lapot a nem használtak szétszedésével. De mi van, ha neked az összes kell ami a játékban van, mibe kerülne? Nos, egy kicsivel kevesebb, mint 2000 dollárba (ami cirka 535 ezer Ft).

Ezt az információt egy 'IComeBaringGifs' nevű reddit felhasználónak köszönhetjük, aki hosszú kutatás árán tanulmányozta egy "Packr" nevű paklinyitó szimulátor segítségével, hogy általában mikor milyen kártyákat dob a játék. Az eredmények feltételezik, hogy szétszedjük az összes arany kártyát, a lehető legtöbb Arcane Dustért cserébe.

A fent írt szám azt mutatja, hogy mekkora az az összeg, ami már biztosítja, hogy elérjük a szükséges pakliszámot a lehető leghatékonyabb költekezés mellett. Ebben az összegben benne van egy plusz 20 dolláros kiadás is, mely a 'One Night in Karazhan' kiegészítőt jelenti. Így jutunk el végül is átlagosan az 1870 dollárnyi összeghez.

De természetesen a helyzet nem ennyire egyszerű. Nem mondhatjuk, hogy "az egész Hearthstone kollekciót megveheted 2000 dollárért", és ez a 'tanulmány' kihagyta a számításból, hogy az évek alatt rengeteg kártyához lehetett hozzájutni ingyen. Mégis, ha a játékos úgymond versenyképes akar maradni, akkor arra a kártyák igencsak kis része alkalmas és használható hosszútávon.