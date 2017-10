Közöségi funkciókkal frissült a Battle.net

Mobliváltozatot is kapott már a Blizzard kliense

A Battle.net számos új funkcióval bővült, felhasználói profilunkat testreszabhatjuk, avatárt is állíthatunk be hozzá, offline-nak is tűnhetünk, de a legfontosabb az ajándékozás lehetősége. A Blizzard nem is aprózza el a dolgot, egyből kioszt minden játékosnak egy Hearthstone Classic paklit – már amennyiben belépünk a “Gifts page”-re ez év december 31-ig.