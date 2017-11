“Az Endless Space 2 tehát egy úgynevezett 4X stratégia, illetve a műfaj képviselői közül is a „bolygókolonizálós”, űrhajóflottát terelgetős darab, amiből hasonlót már nem egyet láthattunk. Legutóbb talán a Stellaris, azelőtt pedig a Galactic Civilizations-sorozat indult hasonló színekben, de idősebbek talán még emlékeznek az Imperium Galactica vagy a Supremacy nevű csodákra is, melyek több mint 20 éve kövezték ki az utat a hasonló stílusú programoknak.” - írta Chris a játékról a tesztünkben.

Ha a műfaj kedvelője vagy, akkor egy kis szerencsével egy néppel talán még a játék végére is érhetsz a mostani hétvégén, amikor is ingyenesen belevetheted magad az Endless-univerzum legújabb darabjának kipróbálásába. Aztán ha tetszett amit látsz, akkor akár egy kellemes 50%-os leárazás keretében be is zsákolhatod a játékot, mely előtt még minden bizonnyal fényes jövő áll.