Ezen a hétvégén ingyenes a Rainbow Six Siege

Az ajánlat november 16. 18:00-tól november 19. 18:00-ig tart

Ha megvesszük a játékot, az ingyenes hétvége alatt elért eredményeink megmaradnak

Hamarosan érkezik a Rainbow Six Siege legújabb kiegészítője, az Operation White Noise, és az Ubisoft ennek örömére úgy döntött, hogy a mostani hétvégére ingyenessé teszi a nagysikerű FPS-ét. Az akció ma (november 16.) 18:00-tól egészen vasárnap (november 19.) 18:00-ig tart. Ráadásul, ha ez nem lenne elég, a franciák úgy döntöttek, november 16. és november 27. között le is árazzák a játékot, melyet így akár 60%-al olcsóbban is be lehet szerezni. Amennyiben pedig megvesszük a Rainbow Six Siege-t, az ingyenes hétvége során elért eredményeink maradéktalanul átkerülnek a játékba.