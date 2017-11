Rendkívüli népszerűségnek örvend a Rainbow Six Siege, az Ubisoft pedig addig akarja ütni a vasat, amíg meleg. Ennek megfelelően az augusztusban megjelent Operation Blood Orchid után érkezik a következő DLC, mely ezúttal az Operation White Noise címet kapta meg a keresztségben. Az új kiegészítő, az eddigiekhez hasonlóan, három operátort és egy pályát tartalmaz majd.

Ami a karaktereket illeti, egyrészt kiegészül a lengyel GROM egy operátorral, másrészt pedig bekerülnek ketten a koreai hadsereg terrorelhárítóitól, a 707. különleges rendeltetésű zászlóaljtól is. Jelenleg csak ennyi információ nem áll rendelkezésre, viszont az Ubisoft ígérete szerint a Rainbow Six Siege Pro League döntőjének streamelése során többet is megtudhatunk a közelgő kiegészítőről.