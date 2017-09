Változik a matchmaking

A kezdők alacsony szintű játékosokkal játszhatnak majd

A Casual játékban nem a Ranked MMR alapján oszt majd ellenfelet a játék

Már megjelent a Rainbow Six: Siege-hez a következő DLC, a vidámparkba kalauzoló Operation Blood Orchid – bár az operatorokat szeptember 5-ig csak a Season Pass tulajdonosok érhetik el –, ami nyilván megint ad egy lökést ennek az amúgy is népszerű játéknak. Merthogy a DLC hatására néhány régi játékos visszatérhet, illetve újakat is bevonzhat.