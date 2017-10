Még holnap estig ingyen elérhető a most már hatodik résznél járó, az őszi frissítésen éppen átesett Civilization-sprpzat harmadik része. Ráadásul a minden földi jóval megtömött Complete Edition a Humble Bundle promóciójának keretében zsákolható be teljesen ingyen. Ráadásul barátaiddal is megmérkőzhetsz, hiszen 2015 óta már a Steamworks bizrosítja a többjátékos mód számára a szervereket. Ha esetleg eddig kimaradt volna az életedből a sorozat, akkor itt az ideje elkezdeni pótolni: a letöltésért erre tessék!