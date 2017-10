A Civilization 6, ahogy az a Firaxistól elvárható igen jól sikerült, az eddigi címek közül a legteljesebb, azaz legtöbb funkciót tartalmazó része lett a legendás sorozatnak. Persze így is vannak még bőven hiányosságok vagy kevésbé kihasznált lehetőségek, ezért negyedévente kapunk egy-egy komolyabb frissítést, melyre rásegít a modtámogatás is. De ez sem oldhat meg mindent, a fejlesztő pedig meghallgatta a rajongók visszajelzéseit, és komoly váloztatásokat eszközöl, elsősorban a játék vallási rendszerén.

Az őszi frissítéssel egy új egység is érkezik, a Warrior Monk, kapunk két új valláshoz köthető épületet s két új panteont, természetesen a hozzájuk tartozó hitrendszerekkel együtt. A vallásháborúk is komolyabb mélységet kapnak, gyakorlatilag a harcok minden csínját-bínját átemelik: a guru gyógyítani is képes lesz, oldalbatámadásért bónusz jár, a szomszédos egységek erősítik egymást, és a többi. Persze ez még nem minden, a menürendszer könnyebben navigálható lesz, az MI is okosodik (még mindig ráfér), és végre nem kell annyi fölösleges üzenetet leokézni.

Most már csak a kötelező kiegészítőre várunk, de abból az idén már biztos, hogy nem lesz semmi...