Még idén érkezik az Injustice 2 PC-s verziója

A pontos dátum nem ismert, de a fejlesztők őszre ígérik a megjelenést

De ha valaki nem akar várni, az már ma kipróbálhatja az ingyenes bétát

Már ősszel is akadtak arra utaló jelek, hogy az Injustice 2 konzolok után érkezni fog PC-re is, most azonban megtörtént a hivatalos bejelentés. A fejlesztést a varsói székhelyű QLOC-ra bízták, és a megjelenésre sem kell már sokat várnunk, hiszen a Warner Bros. Interactive szeretné még idén ősszel a boltokban látni a játékot. Pontos dátumot sajnos még nem mondtak, de ez így is bíztatóan közelinek hangzik.