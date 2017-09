Hamarosan szeptember egy újabb hetébe lépünk bele, ami szerencsére nem csak még több tanulással vagy munkával eltöltendő napokat jelent, de néhány új, ütős játékot is, merthogy a jövő hét folyamán két nagyobb cím is a boltok polcaira kerül.

Szeptember 15-én a Dishonored világába is visszatérhetünk egy spin-off keretében. A Death of the Outsider főhőse nem Corvo és Evelyn, hanem Billie Lurk, akinek azt a feladatot adja mentora, hogy ölje meg a titokzatos Outsidert. Játékmenet terén sok változásra nem kell számítani, a legszembetűnőbb az lesz, hogy Billie más eszközökkel, fegyverekkel és képességekkel bír, mint az előző felvonás hősei.

Pro Evolution Soccer 2018

Mikor: szeptember 12.

Mire: PC, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4

A FIFA mellett a másik nagy focijáték-sorozat, a PES is új résszel jelentkezik idén. Pro Evolution Soccer 2018-ban online kooperatív módot is kapunk, de ami a fontosabb, hogy a készítők – állításuk szerint – ezúttal különösen odafigyeltek a PC-s változatra, és végre ez a verzió is fel fog érni grafikailag az Xbox One és PS4 kiadásokhoz.