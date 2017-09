A Divinity: Orginal Sin 2 az eddigiek alapján nem fog csalódást okozni. Már elődje is egy igen mély és számos lehetőséget rejtő, valamint szinte teljes szabadságot adó szerepjáték volt, és nagyon úgy fest, hogy a folytatás mindenre rátesz egy lapáttal. Nem csak a szinkron lesz jóval kiterjedtebb , a játszható karakterek is igen színesek, lesz itt gyíkember, de még élőholt is .

Korábban már láthattuk, hogy kooperatív módban miként törhetünk borsot egymás orra alá változatosnál változatosabb módokon, most azt is szemügyre vehetjük, hogy harc során kellő ügyeskedéssel és kreativitással hogyna fordíthatunk javunkra egy látszóla vesztes összecsapást is. Teleportálás, elkötött balliszta, a elemek saját hasznunkra fordítása, felsorolni is nehéz, hogy mennyi trükköt vethetünk be a siker érdekében, úgyhogy inkább mutatjuk.