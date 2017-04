Bár a hivatalos elismerés még várat magára, az SK Hynix nem volt rest adatokkal is előrukkolni: az elméleti maximális adatátvitel 16GB/s lábanként, ami 386 bites memóriabuszokkal szerelve 768 GB/s csúcsot jelent. Összehasonlításképpen ezen a téren az nVidia 1200 dolláros szörnyetege, a Titan Xp 547.7 GB/s-al a jelenlegi leggyorsabb (igen, az Gigabájt másodpercenként), a GDDR memóriák terén. Előhúzhatnánk a HBM-et, de be kell látni, hogy akármilyen jó kártya is az R9 Fury, maga a szabvány nem úgy tűnik, hogy egyhamar forradalmasítja a piacot. A gyártási költségei még mindig az egekben, és az elmúlt két évben ez nem sokat változott.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy egyelőre nem tudni, hogy a DDR3 szabványra alapul-e az új memória, akár a GDDR5 és a jelenleg csak az nVidia csúcskártyáiban (GTX 1080, 1080Ti és Titan X, valamint Xp) helyt kapó GDDR5X, de nem is ez a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy miben is mutatkozik be elsőként a GDDR6. Hogyha az AMD Vega valóban HBM2 modulokat használ majd (99.9%), akkor erre tökéletes válasz lehet, már amennyiben a gyártástechnológia addigra megfelelő hozamot produkál, és olcsóbban, nagyobb mennyiségben lehet előállítani a GDDR6 modulokat, mint a HBM2-t. De akár a pleykált Playstation 5-ben is jól jöhet majd...

Zárszóként egy személyes vélemény engedtessék még meg. Véleményem szerint az AMD nélkül ez nem, vagy nem így következett volna be - már az idei év második fele érdekesnek ígérkezik, az Intel teljesen felrúgta a bejáratott fejlesztési menetét a Ryzen miatt és még az idén két új CPU bemutatkozását várjuk, ha hiszünk a pletykáknak. Az nVidia pedig már most, jó előre tromfolni akarja a Titan Xp-vel az AMD Vegát, ami még meg sem jelent - erre utal még az is, hogy a saját HBM "másolatukat" a HMC-t kukázták, és jelenlegi állás szerint GDDR6-ra váltanak a jövőre esedékes Volta kártyáikon, vélhetően a szabvány várhatóan költséghatékonyabb mutatói miatt.