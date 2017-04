A The Wall Street Journal jelentette, hogy a Macquarie Capital Securities elemzője, Damian Thong szerint a Sony 2018 második felében várhatóan kiadja a következő generációs PlayStation konzolját . Persze ezt még nem szabad készpénznek venni, mert az elemzők is szoktak tévedni mikor jóslásba kezdenek, olykor elég nagyot.

A The Wall Street Journal riportere viszont Twitteren megjegyezte, hogy korábban szintén Damian Thong jósolta meg a PlayStation 4 Pro érkezését is. Így mindjárt hitelesebbnek tűnik ez az előrejelzés. Valószínűleg egy ideig a Sony még nem fog beszélni az új gépről. A Project Scorpio körüli felhajtást talán gyengítené a bejelentés, de egyúttal lehet, hogy a PlayStation és PlayStation 4 Pro eladásokra is negatív hatással lenne a biztos tudat, hogy érkezik egy új, jobb PlayStation.