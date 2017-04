A bizakodásra már csak azért is oka van a japán gyártónak, mert a mostani eredmény tökéletesen illeszkedik az ezt megelőző előrejelzéseikbe. Ugyanakkor szükségük is van rá, mert ahogy a fenti táblázatból is kitűnik, a cég többi ágazata nem teljesít ilyen jól. A manapság kiemelkedő fontosságú okostelefonok piacán betöltött szerepükben komoly visszaesés látszik, ahogy a digitális fényképezőgépek és kamerák szegmensében is hasonló a helyzet. A televíziók terén a két évvel ezelőtti szintet ugyan nem érik el, de nem milliós nagyságrendű a csökkenés.